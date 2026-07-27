Madrid: andamento sostenuto per BBVA
(Teleborsa) - Bene Banco di Bilbao, con un rialzo dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la banca spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,53%, rispetto a +3,4% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di breve periodo di BBVA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,39 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 23,12. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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