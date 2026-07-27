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Madrid: positiva la giornata per MAPFRE

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per MAPFRE
Seduta positiva per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che avanza bene del 3,00%.
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