Madrid: scambi in positivo per MAPFRE
(Teleborsa) - Bene la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, con un rialzo del 3,00%.
Lo scenario su base settimanale della società che opera nel settore delle assicurazioni rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,495 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,393. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,329.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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