New York: Atlassian in rally
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software australiana, che mostra una salita bruciante del 7,99% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,57%, rispetto a -2,41% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Il quadro tecnico di Atlassian segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 90,33 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 96,34. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 86,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```