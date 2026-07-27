New York: Atlassian in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software australiana , che mostra una salita bruciante del 7,99% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,57%, rispetto a -2,41% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il quadro tecnico di Atlassian segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 90,33 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 96,34. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 86,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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