New York: in perdita Seagate Technology
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in perdita del 5,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk rispetto all'indice.
Il grafico attuale di Seagate Technology evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 764,8 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 854,6. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 728,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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