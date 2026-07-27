New York: Thomson Reuters sale verso 99,31 USD

(Teleborsa) - Rialzo per Thomson Reuters , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,68%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thomson Reuters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thomson Reuters rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 105,7 Dollari USA a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 88,66 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Thomson Reuters è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 105,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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