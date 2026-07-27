New York: Thomson Reuters sale verso 99,31 USD
(Teleborsa) - Rialzo per Thomson Reuters, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thomson Reuters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thomson Reuters rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 105,7 Dollari USA a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 88,66 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Thomson Reuters è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 105,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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