PALLADIUM del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dell'1,23% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.224,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.289,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.202,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)