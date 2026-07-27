Segnali d'acquisto per Lanxess
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca, tra i titoli dell'indice MDAX, con una variazione percentuale dell'1,19%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 15,3 Euro, Lanxess è molto appetibile con stop loss impostato a quota 14,65 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```