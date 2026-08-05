Milano
10:40
53.650
+0,20%
Nasdaq
4-ago
29.733
0,00%
Dow Jones
4-ago
54.086
+1,71%
Londra
10:40
10.904
+0,23%
Francoforte
10:41
26.242
+0,15%
Mercoledì 5 Agosto 2026, ore 10.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Migliori e peggiori
,
In breve
05 agosto 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Punta con decisione al rialzo la performance della
compagnia chimica tedesca
, con una variazione percentuale del 2,42%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
Francoforte: balza in avanti Lanxess
Titoli e Indici
Lanxess
+2,11%
Altre notizie
Francoforte: Lanxess scende verso 14,93 Euro
Vola a Francoforte Lanxess
Francoforte: risultato positivo per Lanxess
Francoforte: ingrana la marcia Lanxess
Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
Guide
Vino da investimento: quando una bottiglia diventa un asset
Il vino da investimento nasce da un paradosso: è un bene fatto per essere consumato, ma proprio il consumo progressivo delle bottiglie migliori può renderlo più raro e prezioso.
leggi tutto