Milano 11:44
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Francoforte: risultato positivo per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Lanxess
Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 3,14% sui valori precedenti.
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