Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Bene la compagnia chimica tedesca , con un rialzo del 2,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lanxess . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società nata da uno spinn off di Bayer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,09 Euro. Primo supporto a 16,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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