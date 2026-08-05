Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Bene la compagnia chimica tedesca, con un rialzo del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lanxess. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società nata da uno spinn off di Bayer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,09 Euro. Primo supporto a 16,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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