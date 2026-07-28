A New York, forte ascesa per Incyte

(Teleborsa) - Ottima performance per la società biofarmaceutica americana , che scambia in rialzo dell'8,69%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Incyte rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Incyte classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 134,1 USD e primo supporto individuato a 121,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 146,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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