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AMETEK spinge al rialzo

Finanza
AMETEK spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Nuovo spunto rialzista per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,48%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di AMETEK presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 243,1 USD, con stop loss individuato in area 73,05 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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