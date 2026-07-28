AMETEK spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Nuovo spunto rialzista per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , parte dell' S&P-500 , che guadagna bene e porta a casa un +0,48%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di AMETEK presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 243,1 USD, con stop loss individuato in area 73,05 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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