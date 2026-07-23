Attese positive per AMETEK

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Ribasso per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , tra i componenti dell' S&P-500 , che chiude la seduta con una flessione dello 0,28%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 237,1 USD, con stop loss individuato a livello 73,05 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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