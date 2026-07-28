Milano 16:23
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Dow Jones 16:23
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Londra 16:23
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Piccolo passo in avanti per il Dow Jones 30, che porta a casa un misero +0,51%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52.385,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 51.872,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52.898,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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