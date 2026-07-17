Apple, HSBC alza rating a buy e target price a 366 dollari

(Teleborsa) - HSBC ha migliorato il giudizio su Apple da hold a buy e alzato il target price da 260 a 366 dollari in scia alla solida pipeline e al potenziale dell'azienda nell'intelligenza artificiale.



Il colosso di Cupertino, afferma l'analista, "si trova ora a un punto di svolta operativo", potendo far leva sui 2,5 miliardi di dispositivi dotati della rinnovata Apple Intelligence.



Le previsioni indicano che Apple rilascerà un modello di iPhone pieghevole a settembre, evento che molti considerano un potenziale catalizzatore di grande rilievo, soprattutto perché gli operatori si attendono che il dispositivo, dal prezzo elevato, potrebbe contribuire a compensare l'impatto degli alti costi dei chip di memoria.



Il titolo Apple, oggi comunque poco mosso, ha registrato un rialzo di oltre il 20% da fine giugno e, con una capitalizzazione di mercato di 4.890 miliardi di dollari, si sta avvicinando a Nvidia , la cui market cap è di 5.020 miliardi di dollari.



















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