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Londra 28-lug
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Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,69%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.698,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,69%
Milano segna un mediocre calo dello 0,69%, terminando gli scambi a 51.698,19 punti.
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