Milano 16:44
51.620 -0,84%
Nasdaq 16:44
27.633 -1,45%
Dow Jones 16:44
52.573 +0,69%
Londra 16:44
10.872 +0,84%
Francoforte 16:44
25.401 +0,16%

New York: sell-off per Dell Technologies

Migliori e peggiori
New York: sell-off per Dell Technologies
(Teleborsa) - Ribasso per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che tratta in perdita del 14,25% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Dell Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 392,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 351,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 336,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```