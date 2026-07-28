Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia hi-tech tedesca , che passa di mano con un calo del 3,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico del produttore di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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