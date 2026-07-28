Francoforte: giornata depressa per Infineon
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano con un calo del 3,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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