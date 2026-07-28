Francoforte: nuovo spunto rialzista per BMW

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di auto di Monaco , in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di BMW rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo della casa d'auto bavarese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 59,63 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 60,63, mentre il primo supporto è stimato a 58,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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