ENI, accordo per il rifornimento delle flotte aziendali BMW Italia con il biocarburante diesel HVO di Enilive

(Teleborsa) - Eni e BMW Group , nell'ambito della loro alleanza per una mobilità più sostenibile, annunciano un accordo per il rifornimento delle flotte aziendali BMW in Italia con HVOlution (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrotrattato), un biocarburante diesel prodotto da Enilive al 100% da materie prime rinnovabili.



Con l’obiettivo di sostenere una transizione energetica di successo attraverso l’utilizzo di tutte le tecnologie disponibili, BMW Group - si legge in una nota - considera l'HVO puro al 100% una soluzione importante per i propri clienti per una flotta di veicoli alimentata esclusivamente con carburanti idonei ("Eligible Fuels only-fleet"), oltre che un prodotto efficace, in grado di contribuire immediatamente alla decarbonizzazione del trasporto su strada. Nel 2025, lungo l’intera catena del valore, la riduzione media delle emissioni di CO2eq dell’HVO di Enilive è stata del 79,5% rispetto al mix fossile di riferimento.



BMW Group ha recentemente avviato una sperimentazione relativa all’implementazione delle flotte diesel alimentate con HVO in purezza. Per queste ultime, è in fase di sviluppo da parte di BMW Group una nuova soluzione tecnica: i dati relativi al rifornimento dei veicoli vengono confrontati con i dati dei sistemi di pagamento resi disponibili dagli operatori delle flotte, in modo da tracciare in modo coerente, completo e trasparente il carburante utilizzato da ciascun veicolo.



Le flotte aziendali BMW coinvolte nell’iniziativa utilizzano HVO in purezza durante i loro spostamenti in Italia, in Germania e in Austria, paesi in cui circa 1.700 stazioni di servizio Enilive forniscono HVOlution (HVO puro al 100%).



Stefano Ballista, Amministratore delegato di Enilive, ha commentato: "Lo sviluppo della collaborazione con BMW Group e BMW Italia rappresenta un ulteriore passo verso la decarbonizzazione del trasporto su strada e un esempio concreto di partnership integrata tra l'industria automobilistica e quella energetica. Le bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela lavorano principalmente scarti e residui, come olio da cucina esausto e grassi animali, per produrre i biocarburanti HVO che possono essere utilizzati in tutti i motori diesel validati. In quanto carburante drop-in, l’HVO in purezza non richiede modifiche ai motori o alle infrastrutture di distribuzione, e questo lo rende una soluzione immediatamente disponibile ed efficace per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti".

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