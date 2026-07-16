Lettura rialzista per BMW
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Effervescente il produttore di auto di Monaco, tra i componenti del DAX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,79%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 58,92 Euro, con stop loss individuato a quota 56,56 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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