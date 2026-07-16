Milano 9:40
52.226 -0,35%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
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Londra 9:40
10.467 -0,47%
24.884 -0,46%

Lettura rialzista per BMW

Finanza
Lettura rialzista per BMW
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Effervescente il produttore di auto di Monaco, tra i componenti del DAX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,79%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 58,92 Euro, con stop loss individuato a quota 56,56 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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