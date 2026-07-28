Francoforte: risultato positivo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Redcare Pharmacy N.V , che tratta in utile del 2,91% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Redcare Pharmacy N.V . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 69,75 Euro. Primo supporto a 67,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 65,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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