Francoforte: risultato positivo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Redcare Pharmacy N.V, che tratta in utile del 2,91% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 69,75 Euro. Primo supporto a 67,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 65,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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