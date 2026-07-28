Francoforte: rosso per Gerresheimer

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di packaging , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di contenitori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,8 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,06. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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