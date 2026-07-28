Johnson&Johnson, accordo legale da 5,5 miliardi di dollari per chiudere il contenzioso sul talco

(Teleborsa) - Johnson & Johnson ha accettato di versare una somma forfettaria di 5,5 miliardi di dollari per porre fine al contenzioso legale che dura da almeno 15 anni relativo alle accuse secondo cui i suoi prodotti a base di talco sarebbe cancerogeni.



L'azienda americana ha affermato che la risoluzione proposta rappresenta "una conclusione efficiente" alle cause legali. L'accordo prevede la partecipazione degli studi legali principali che rappresentano almeno il 95% delle richieste di risarcimento nei contenziosi pendenti presso i tribunali statali e federali.



"Pur essendo fiduciosi che l'azienda avrebbe alla fine prevalso in un ulteriore contenzioso, come è accaduto nella stragrande maggioranza dei casi finora trattati, questo accordo consente all'azienda di lasciarsi alle spalle questa vicenda e di rimanere concentrata sulla sua missione di sviluppare farmaci e dispositivi che salvano vite umane", ha dichiarato Erik Haas, vicepresidente del dipartimento che si è occupato del contenzioso di J&J.



(Foto: © Vittaya Sinlapasart/ 123RF)

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