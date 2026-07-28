Libia, NOC riprende attività presso complesso di Mellitah dopo interruzione per proteste

(Teleborsa) - La National Oil Corporation (NOC) libica, la compagnia petrolifera statale, ha autorizzato la ripresa della produzione di gas e il ritorno alle normali operazioni di pompaggio nel complesso di Mellitah, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo nel quale opera anche l'italiana Eni .



Ciò fa seguito alla completa messa in sicurezza del complesso da parte del Governo di Unità Nazionale, consentendo la ripresa delle normali attività nei giacimenti di El Feel e Wafa e sulla piattaforma di Sabratha, dopo che in mattinata il complesso era stato preso d'assalto da un gruppo di manifestanti.



La NOC assicura che "la situazione è stabile" e che "la produzione sta tornando ai livelli pre-interruzione". Inoltre, sottolinea che tutti i suoi centri, società e stazioni sono operativi normalmente.



L'irruzione di alcuni manifestanti aveva portato alla completa interruzione della produzione nel giacimento di El Feel e a un'interruzione parziale della produzione nel giacimento di Wafa, con conseguente grave carenza di gas e combustibile necessari al funzionamento delle centrali elettriche e la chiusura di diverse unità di generazione. NOC aveva avvertito che il protrarsi della situazione avrebbe aumentato il rischio di instabilità della rete elettrica nazionale, aumentando la probabilità di blackout diffusi e potenzialmente di un blackout a livello nazionale.

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