Libia, NOC riprende attività presso complesso di Mellitah dopo interruzione per proteste
(Teleborsa) - La National Oil Corporation (NOC) libica, la compagnia petrolifera statale, ha autorizzato la ripresa della produzione di gas e il ritorno alle normali operazioni di pompaggio nel complesso di Mellitah, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo nel quale opera anche l'italiana Eni.
Ciò fa seguito alla completa messa in sicurezza del complesso da parte del Governo di Unità Nazionale, consentendo la ripresa delle normali attività nei giacimenti di El Feel e Wafa e sulla piattaforma di Sabratha, dopo che in mattinata il complesso era stato preso d'assalto da un gruppo di manifestanti.
La NOC assicura che "la situazione è stabile" e che "la produzione sta tornando ai livelli pre-interruzione". Inoltre, sottolinea che tutti i suoi centri, società e stazioni sono operativi normalmente.
L'irruzione di alcuni manifestanti aveva portato alla completa interruzione della produzione nel giacimento di El Feel e a un'interruzione parziale della produzione nel giacimento di Wafa, con conseguente grave carenza di gas e combustibile necessari al funzionamento delle centrali elettriche e la chiusura di diverse unità di generazione. NOC aveva avvertito che il protrarsi della situazione avrebbe aumentato il rischio di instabilità della rete elettrica nazionale, aumentando la probabilità di blackout diffusi e potenzialmente di un blackout a livello nazionale.
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