Eni, Fitch conferma il rating "A-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch ha confermato il rating di Eni ad "A-" con outlook stabile. Il rating riflette le sue grandi attività integrate e la solida posizione di costo nell'upstream. Riflette inoltre le sue attività di raffinazione più contenute e una maggiore focalizzazione sull'Africa (circa due terzi della produzione, escluse joint venture e società collegate, nel 2025) rispetto ai concorrenti.



Fitch prevede che gli indicatori di credito di Eni si normalizzeranno, ma rimarranno solidi nel periodo 2026-2029, poiché il calo dei prezzi degli idrocarburi dopo il 2026 sarà compensato da moderate distribuzioni agli azionisti, una gestione attiva del portafoglio e investimenti flessibili.



Scendendo nei dettagli, Fitch prevede che l'EBITDA di Eni si attesterà a 14,3 miliardi di euro (esclusi i dividendi di joint venture e società collegate) nel 2026, in quanto gli elevati prezzi del petrolio e del gas compenseranno ampiamente le variazioni di portafoglio e un certo impatto sulle attività in Medio Oriente. Dal 2027, prevede che l'EBITDA si attesterà in media intorno ai 9 miliardi di euro, con le attività upstream come principale contributore.



Anche i flussi netti ricorrenti di dividendi, pari ad almeno 2 miliardi di euro in media nel periodo 2026-2030, sosterranno il flusso di cassa operativo, con le società upstream collegate come Var Energi e Searah come principali contributori.

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