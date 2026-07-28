Madrid: andamento sostenuto per Telefonica

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda di telefonia spagnola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Telefonica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,783 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,702. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,864.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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