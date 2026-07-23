Rialzo in agguato per Telefonica
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Protagonista l'azienda di telefonia spagnola, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,94%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 3,622 Euro, con stop loss individuato a quota 3,398 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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