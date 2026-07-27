Invito all'acquisto per Telefonica
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Bene l'azienda di telefonia spagnola, tra i componenti dell'Ibex 35, con un rialzo dello 0,14%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori sulla società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 3,598 Euro, con stop loss stimato a quota 3,398 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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