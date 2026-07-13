Madrid: andamento sostenuto per Telefonica

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda di telefonia spagnola , che lievita del 2,35%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Telefonica resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,649 Euro. Supporto visto a quota 3,552. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,746.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```