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New York: exploit di American Tower

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di American Tower
Brillante rialzo per la società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,02%.
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