New York: exploit di Thomson Reuters
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Thomson Reuters, che mostra una salita bruciante del 7,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,62%, rispetto a -2,75% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo di Thomson Reuters classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 107 USD e primo supporto individuato a 100,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 113,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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