New York: exploit di Thomson Reuters

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Thomson Reuters , che mostra una salita bruciante del 7,01% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,62%, rispetto a -2,75% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo di Thomson Reuters classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 107 USD e primo supporto individuato a 100,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 113,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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