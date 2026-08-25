New York: performance negativa per Thomson Reuters

(Teleborsa) - Rosso per Thomson Reuters , che sta segnando un calo del 2,67%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thomson Reuters rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Thomson Reuters mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 107,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 104,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 109,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```