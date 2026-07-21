New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs
(Teleborsa) - Avanza la banca d'affari americana, che guadagna bene, con una variazione del 2,32%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Goldman Sachs rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di Goldman Sachs si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.068,2 USD. Prima resistenza a 1.085,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.056,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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