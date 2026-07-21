New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs

(Teleborsa) - Avanza la banca d'affari americana , che guadagna bene, con una variazione del 2,32%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Goldman Sachs rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Goldman Sachs si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.068,2 USD. Prima resistenza a 1.085,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.056,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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