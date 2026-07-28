New York: netto calo registrato da Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Retrocede molto la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,57%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Lumentum Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 604,4 USD con prima area di resistenza vista a 681,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 565.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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