New York: netto calo registrato da Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Retrocede molto la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Lumentum Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 604,4 USD con prima area di resistenza vista a 681,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 565.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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