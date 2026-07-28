In evidenza Accenture sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,14%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Accenture mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,11%, rispetto a +0,04% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni di breve periodo di Accenture sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 170,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 159,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 181,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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