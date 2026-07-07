New York: Accenture, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,70%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Accenture rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 141,2 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 144,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 148,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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