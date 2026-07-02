New York: al centro degli acquisti Accenture

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,05%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Accenture rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Accenture ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 139,7 USD. Supporto a 134,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 144,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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