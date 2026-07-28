Parigi: andamento rialzista per Accor
(Teleborsa) - Avanza il Gruppo di servizi francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della big delle catene alberghiere mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 46,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 47,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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