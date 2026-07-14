Milano 12:26
52.544 -0,50%
Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:26
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Francoforte 12:26
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Parigi: si concentrano le vendite su Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Parigi: si concentrano le vendite su Accor
Ribasso per il Gruppo di servizi francese, che presenta una flessione del 3,35%.
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