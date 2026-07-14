Parigi: rosso per Accor
(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo di servizi francese, che passa di mano con un calo del 3,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big delle catene alberghiere, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,1 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 47 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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