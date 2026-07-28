Parigi: performance negativa per Michelin
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei pneumatici, con una flessione del 2,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Michelin, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo della big dei pneumatici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,66 Euro e primo supporto individuato a 33,51. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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