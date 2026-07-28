Parigi: risultato positivo per Renault

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica francese , che tratta in utile del 2,72% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renault evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renault rispetto all'indice.





Tecnicamente, Renault è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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