Subsea7, Saipem: via libera a fusione da 8 autorità antitrust su 16, fase due in Europa e Australia

(Teleborsa) - Saipem ha fornito un aggiornamento sullo stato delle autorizzazioni antitrust per la fusione con Subsea7, nel corso della conference call sui risultati del secondo trimestre 2026. "Abbiamo chiaramente 16 autorità antitrust nel mondo. Abbiamo già ricevuto il via libera positivo da 8 autorità antitrust. Stiamo entrando in fase due in diverse situazioni, non solo in Europa ma anche in Australia, come è noto, e questo è perfettamente comprensibile considerando la dimensione della fusione e del business", ha spiegato il Ceo Alessandro Puliti.



"Direi che questo va considerato normale in queste circostanze", ha aggiunto, non ravvisando criticità nell'avanzamento dell'iter autorizzativo nonostante il passaggio a un esame più approfondito da parte di alcune autorità di vigilanza.

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