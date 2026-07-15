Consob, via libera del Cdm alla nomina di Stazi come nuovo presidente

(Teleborsa) - Dopo oltre quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona, terminato lo scorso 8 marzo, il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla designazione di Guido Stazi per la presidenza della Consob.



Romano, classe 1957, è dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.



Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, nel 1991 abbandonò la carriera accademica per contribuire alla nascita della nuova Autorità Antitrust, dove operò prima come funzionario e poi come dirigente, sviluppando una competenza diretta in materia di concorrenza e regolazione dei mercati.



Dal 2005 al 2012 ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto dell’Agcom, per poi passare in Consob come segretario generale, incarico svolto dal giugno 2013 al dicembre 2017.



"Sulla Consob, noi siamo favorevoli, come ho sempre detto fin dall'inizio, ad una scelta tecnica di persona esperta, di alto profilo, che conosca i meccanismi, conosca la macchina e sia svincolata dai partiti".



E' quanto risposto dal vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a una domanda su Guido Stazi, dopo la riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale.

Condividi

```