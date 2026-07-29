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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Balza in avanti il Dow Jones 30, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53.092,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52.056,9. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.128,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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