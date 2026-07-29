Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,69%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.079. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.555. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.459.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)