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Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,09%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.451,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,09%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,09%, che esordisce a 8.451,41 punti.
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