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Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,49%
Il FTSE MIB chiude a 51.443,11 punti
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29 luglio 2026 - 17.39
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Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,49% e archivia la seduta a 51.443,11 punti.
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